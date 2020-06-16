اليوم السابع
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"التنمية الصناعية" تعلن عودة بعض الخدمات للمستثمرين ومد الرخص المنتهية حتي 30 يونيو

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:05 ص
"التنمية الصناعية" تعلن عودة بعض الخدمات للمستثمرين ومد الرخص المنتهية حتي 30 يونيو المهندس مجدى غازى رئيس التنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

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قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتي 30 يونيو 2020  أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020.
 
 
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه بدءاً من يوم الاثنين 15 يونيو الحارى إعادة تقديم الخدمات التالية، أولا إعادة تقديم خدمة التصنيع المحلي، وتقديم خدمات المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول، والايثلو مستلزمات، وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحي وتصنيع الكمامات بجميع أنواعها.
 
 
واعلنت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، وفي رسالة موجهة للمستثمرين بالقطاع الصناعي، أن الهيئة ستقدم خدمات اعتماد فواتير الاستيراد لمستلزمات الإنتاج والخامات والآلات لكافة الأنشطة الصناعية، بشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم مستند يثبت ذلك.
 
واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال الفترة الماضية عدداً من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى “العاجلة”

التنمية الصناعية

الرخص الصناعية

الرخص الصناعية المنتهية

السجل الصناعى

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