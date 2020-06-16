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التموين: توفير الكمامات على بطاقة التموين يضمن توزيعها على المواطنين بسعر عادل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:44 ص
التموين: توفير الكمامات على بطاقة التموين يضمن توزيعها على المواطنين بسعر عادل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة
كتب مدحت وهبة

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أكد  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن توفير الكمامات أصبح ضرورة ملحة فى ظل هذه الظروف الحرجة التى تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتى تحركات ومساعى وزارة التموين والتجارة الداخلية مع كافة الأطراف المعنية ذات الصلة ومنها الهيئة المصرية للشراء الموحد للتنسيق من أجل وضع مقترح توزيع الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، حيث يجرى العمل حالياً على قدم وساق لاختيار أفضل المواصفات الفنية اللازمة لتوفير أعلى درجات الوقاية للمواطنين باستخدام الكمامات الواقية بكميات كبيرة لصالح المواطنين حاملي البطاقات التموينية وبسعر عادل ومناسب.

ويأتى ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

 وقد أكد المصيلحي بأنه جار التفاوض والدراسة الدقيقة فى هذا الأمر مع كافة الجهات المختصة للوقوف على مدي إمكانية إتاحة الكمامات وفي حالة الوصول لمنتج بمواصفات ذو جودة وسعر مناسب ستبادر الوزارة بالإعلان عن كافة الاجراءات والتفاصيل الخاصة بعدد الكمامات على كل بطاقة تموينية وسعرها في أسرع وقت ممكن.

وشدد المصيلحى على أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية والحكومة بكافة أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن بعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.




 


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