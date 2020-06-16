التعليم تنتهى من قبول اعتذارات غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية

محمود طه حسين

تنتهى مساء اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات الاعتذار من المعلمين غير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة، حيث أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام الامتحانات أنه لن يتم مد فترة تقديم الاعتذارات ومساء اليوم الثلاثاء أخر فرصة لقبول اعتذارات المعلمين من قبل لجان الإدارة فى المحافظات المختلفة.



ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمد فترة تقديم اعتذارات المعلمين غير الراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، حتى الساعة السادسة مساءً، مع مراعاة المسافات الآمنة بين المعلمين وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات الاعتذار أمس الأحد وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، وحددت 10 ضوابط لقبول اعتذارات المعملين، مؤكدا على ثقة الوزارة في المعلمين الذين سيشاركون في الامتحانات، والذي يمثل واجب تربوي ووطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:

1. قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2. أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3. العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.







