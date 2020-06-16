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التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة لليوم الثانى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:00 ص
التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة لليوم الثانى نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة لليوم الثانى، والذى يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قررت استمرار خطة صرف تكافل وكرامة لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعه لمكافحة فيروس كورونا بحيث يتم توزيع مستفيدي تكافل وكرامة علي مرحلتين.

وبدأت أمس الاثنين المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد، على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.5 مليون مستفيد اعتباراً من يوم 17 يونيو وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد علي مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالي 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.


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