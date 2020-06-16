اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:21 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

التصديرى للصناعات الهندسية يستعرض خطة عمل المجلس لـ6 أشهر مقبلة من 2020

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:01 م
التصديرى للصناعات الهندسية يستعرض خطة عمل المجلس لـ6 أشهر مقبلة من 2020 المجلس التصديرى للصناعات الهندسية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مجلس الإدارة قرر الإجتماع مرتين بالشهر فى ظل الأوضاع التى تستدعى التباعد الإجتماعى منعاً لتفشى فيروس كورونا المستجد وإعمالاً بتعليمات الدولة والحكومة من جانب، بالإضافة إلى متابعة سير العمل والخطط التى يضعها المجلس لزيادة الصادرات وفتح الأسواق وحل مشاكل المصدريين وتوسيع قاعدة الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصياد أن الإجتماع الثانى للمجلس إدارة التصديرى للصناعات الهندسية، سيؤكد على وضع الخطوط العريضة لخطة العمل لـ الستة أشهر المقبلة من 2020، والموازنة المقترحة للأنشطة المختلفة بالمجلس، حيث تطرق المجلس لللتسويق الإلكترونى بهدف دعم الخطط والتماشى مع الإجراءات الإحترازية لمنع تفشى كورونا، حيث قرر المجلس تنظيم معرض "hats Egypt"  المتخصص بالأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ فى الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر المقبل بمشاركة 100 مشترى دولى.

وأضاف الصياد، أن المجلس سيشارك بالجناح المصرى لمعرض ihs بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية 2021 بعد إلغاء الدورة الحالية بسبب الظروف التى يمر بها العالم والولايات المتحدة الأمريكية، فيما سينظم المجلس بعثتين تجاريتين للأردن والمغرب بمشاركة 10 شركات لكل بعثة بواقع 25 مشترى مصرى بكل بعثة، فيما يعمل المجلس خلال الفترة المقبلة فى إطلاق المرحلة الجديدة لمبادرة " أشتغل - صدر - أبتكر"، والتى أطلقها المجلس خلال 2017 بهدف زيادة قاعدة المصدريين وتمكينهم من التوسع فى التصدير فى الفترة المقبلة.

وأشار الصياد، إلى أن المرحلة الجديدة من " أشتغل - صدر - إبتكر"، تستهدف بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقطاع الصناعات الهندسية فى مجالات تطوير المنتجات والإبتكار وتوفير فرص التصدير بتطوير قدراتهم من خلال البرامج لفتح الأسواق  لهم، مضيفاً" تلك هى خطة المجلس لدعم القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 


اخبار الاقتصاد

التصديرى للصناعات الهندسية

شريف الصياد

المجلس التصديرى للصناعات الهندسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع أسعار الغاز حائل أمام الانطلاقة التصديرية والتصنيعية.. "الصناعات الهندسية": أسعار الغاز ترتفع عن أوروبا وخفضها ينقذ الصناعة.. وحسام السلاب: خفض سعر الغاز للمصانع قرار جيد والحكومة اتخذت إجراءات قوية

السبت، 13 يونيو 2020 03:15 م

رئيس جمعية رجال الأعمال: مصر الوحيدة التي لم يتم تسريح عمالها منذ ظهور جائحة كورونا.. والحكومة تعاملت باحترافية لمواجهة الأزمة.. صادرات الملابس والصناعات الهندسية الأكثر تضرراً..و نطالب بقروض ميسرة لدفع الرواتب

الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص

الصناعات الهندسية: تسريع تسجيل الشركات والأنشطة لمواكبة الطلب على المستلزمات

الأحد، 31 مايو 2020 02:36 م

قطاع الصناعات الهندسية يرتب للقاء وزيرة الصناعة بعد انتهاء إجازة العيد

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

الحكومة تنجح فى تسوية نزاعين بـ 100 مليون دولار مع بتروسيلتك البريطانية

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

موجز اليوم السابع.. هل تقترب مصر من 100 حالة وفاة بكورونا يوميًا؟.. فيديو

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو إباحى

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة