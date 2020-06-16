التصديرى للصناعات الهندسية يستعرض خطة عمل المجلس لـ6 أشهر مقبلة من 2020

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مجلس الإدارة قرر الإجتماع مرتين بالشهر فى ظل الأوضاع التى تستدعى التباعد الإجتماعى منعاً لتفشى فيروس كورونا المستجد وإعمالاً بتعليمات الدولة والحكومة من جانب، بالإضافة إلى متابعة سير العمل والخطط التى يضعها المجلس لزيادة الصادرات وفتح الأسواق وحل مشاكل المصدريين وتوسيع قاعدة الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصياد أن الإجتماع الثانى للمجلس إدارة التصديرى للصناعات الهندسية، سيؤكد على وضع الخطوط العريضة لخطة العمل لـ الستة أشهر المقبلة من 2020، والموازنة المقترحة للأنشطة المختلفة بالمجلس، حيث تطرق المجلس لللتسويق الإلكترونى بهدف دعم الخطط والتماشى مع الإجراءات الإحترازية لمنع تفشى كورونا، حيث قرر المجلس تنظيم معرض "hats Egypt" المتخصص بالأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ فى الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر المقبل بمشاركة 100 مشترى دولى.

وأضاف الصياد، أن المجلس سيشارك بالجناح المصرى لمعرض ihs بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية 2021 بعد إلغاء الدورة الحالية بسبب الظروف التى يمر بها العالم والولايات المتحدة الأمريكية، فيما سينظم المجلس بعثتين تجاريتين للأردن والمغرب بمشاركة 10 شركات لكل بعثة بواقع 25 مشترى مصرى بكل بعثة، فيما يعمل المجلس خلال الفترة المقبلة فى إطلاق المرحلة الجديدة لمبادرة " أشتغل - صدر - أبتكر"، والتى أطلقها المجلس خلال 2017 بهدف زيادة قاعدة المصدريين وتمكينهم من التوسع فى التصدير فى الفترة المقبلة.

وأشار الصياد، إلى أن المرحلة الجديدة من " أشتغل - صدر - إبتكر"، تستهدف بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقطاع الصناعات الهندسية فى مجالات تطوير المنتجات والإبتكار وتوفير فرص التصدير بتطوير قدراتهم من خلال البرامج لفتح الأسواق لهم، مضيفاً" تلك هى خطة المجلس لدعم القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة.