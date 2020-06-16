التحالف العربى يسقط طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

كتب وكالات

أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" اعتراض واسقاط عدداً من الطائرات دون طيار "المفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية "بحسب "وام".

وأوضح العقيد الركن تركى المالكى المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف فى بيان أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض واسقاط عدد من الطائرات دون طيار المفخخة التى أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسيرش.

وأشار العقيد المالكى الى أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتى تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتى تحمل المواد المتفجرة ، حيث بلغ مجموع الطائرات دون طيار والتى تم اطلاقها باتجاه المملكة وتم اسقاطها وتدميرها 357 طائرة دون طيار ، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكى أن استمرار هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار "المفخخة" يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللا أخلاقى ورفضها لكافة المبادرات والتى قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد مارتن غريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسى شامل للأزمة اليمنية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء ، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.