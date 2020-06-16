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التأمين الصحى: منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبى المكلفين بأعمال الثانوية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:37 م
التأمين الصحى: منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبى المكلفين بأعمال الثانوية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أصدر الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، قرارًا بعدم منع الإجازات المرضية للعاملين بالقطاع الطبي والمدرسين المكلفين بأعمال لجان الثانوية العامة، إلا من خلال اللجنة الطبية العامة وشدد القرار على أن الإجازة لا تسري للطاقم الطبي إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي.
 
وأعدت هيئة التأمين الصحي، خطة التأمين الطبي لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، وتستهدف توفير الرعاية الصحية والوقائية للطلاب أثناء انعقاد اللجان.
 

قال الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن  تخصيص 560 سيارة إسعاف على كل لجان الامتحان لطلاب الثانوية العامة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة عليا فى انعقاد دائم مع المحافظات وهيئة الإسعاف والتعليم للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف  أن هناك خط ساخن سيعلن قبل بدا الامتحان للابلاغ عن أى حالات مرضية داخل اللجان، مطالبا من وصول الطالب إلى اللجنة بساعتين، مضيفا أن فرق طبية توقع الكشف الطبى على الطلاب وقياس الحرارة وتتابع الطلاب قبل بداية امتحان الثانوية العامة.  

 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا، والخميس 3 يوليو اختبار مواد الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق، والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

 
 
 

 


الصحة

التأمين الصحي

الاجازات

كورونا

الثانوية العامة

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