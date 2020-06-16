"التأمين الصحى الشامل": تقديم الخدمات لأكثر من 600 ألف منتفع فى بورسعيد.. صور

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، على استمرار تقديم الخدمات الطبية بكافة الوحدات والمراكز التابعة للهيئة، والتى تخدم أكثر من 600 ألف مواطن من المنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" داخل كل منشآتها، بما يضمن الحفاظ على صحة مقدمى الخدمة الطبية والمنتفعين وتحقيق أقصى معدل سلامة ممكنه.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى بيان اليوم إلى أنها تواصل تقديم الخدمة الطبية من خلال كل الوحدات والمراكز التابعة لها فى كل التخصصات الطبية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأوضحت الهيئة أنه تم وضع اللافتات الإرشادية التوعوية التى تؤكد مراعاة المسافات والتباعد الاجتماعى بين المترددين على العيادات الخارجية، وكذلك خارج أماكن التطعيمات وصيدليات صرف العلاج وغرف عمل الأشعة والفحوصات، وقالت الهيئة أنه تم وضع أسهم وعلامات استرشادية لتحديد المسافة الآمنة لوقوف المترددين الراغبين فى تلقى الخدمة الصحية داخل المنشأة، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت التابعة للهيئة، والالتزام بارتداء الماسك (الكمامة) كشرط أساسى لدخول المترددين المنشأة الصحية وأثناء التواجد بها، ومنع اصطحاب الأطفال نهائياً إلا فى حالة الكشف الطبى على الطفل، إضافة إلى الالتزام بعدم وجود مرافقين مع المريض بحد أقصى مرافق واحد فقط، وذلك من خلال فرق المتابعة داخل الوحدات والمراكز الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لضمان عدم وجود كثافات عالية للمترددين داخلها وتقليل الازدحام داخل المنشأة الصحية.

وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن إجراء 11ألف و280 حجز تليفونى للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد من خلال الخط الساخن"15344" الذى أطلقته هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مشيرًا إلى أنه كان قد تم تفعيل خدمة الحجز بالعيادات الخارجية على الخط الساخن بدءًا من مارس الماضى نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، وذلك للتيسير على المنتفعين وتقليل التزاحم داخل العيادات الخارجية وضمان الحصول على أفضل خدمة طبية بأعلى جودة ممكنة.

وتابع السبكى أن الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تعمل بكامل طاقتها منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن، ولم تتوقف لحظة واحدة فى تقديم كافة الخدمات للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، الذين يقدر عددهم بحوالى 600 ألف منتفع، مشيرًا إلى استمرار كافة الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، دون معاناة لدفع تكاليف الخدمات الطبية.

وأشاد السبكى بتكاتف كل أجهزة الدولة خاصة فى محافظة بورسعيد للعبور من أزمة جائحة كورونا بسلام مثمنا الجهود الاستثنائية التى تبذلها الأطقم الطبية فى الفترة الراهنة لتقديم أفضل خدمة طبية رغم طبيعة ظروف الفترة الحالية، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى تشدد على استمرار تقديم الخدمات بأعلى مستوى مهما كانت طبيعة التحديات التى تمر بها الدولة.