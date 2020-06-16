اليوم السابع
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البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:34 م
البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة البنك الأهلى المصرى
كتب أحمد يعقوب

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يتنبى البنك الاهلي المصري استراتيجية مدروسة للتوسع في شبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي تأتي انعكاسا لاحتياجات العملاء الحاليين أو المرتقبين لتواجد البنك والاستفادة من الخدمات والمنتجات المتباينة التي يتيحها لهم.
 
وفي هذا الإطار صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري أن البنك يضع خطة للتوسع في افتتاح عددا من الفروع والمكاتب كل عام سعيا للوصول الى كافة شرائح المجتمع وتحقيق مستهدفات الشمول الماليالذي يضعه البنك على رأس أولوياته، مؤكدا أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والتبعات الناتجة عنها لم تقف حائلا أمام استمرار البنك في تنفيذ خطته في التوسع والانتشار الجغرافي، وهو ما يؤكد على قدرة البنك والكوادر العاملة به على إدارة مختلف أنواع الأزمات والاستمرارية في تحقيق المستهدفات بالرغم من أية صعوبات قد تواجه تنفيذها.
 
وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك استطاع افتتاح 13 فرعا جديدا منذ بداية عام 2020 لتصل بذلك منظومة فروعه الى 516 فرعا ومكتبا بنهاية الشهر الحالى منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا الى خطة البنك الطموحة لافتتاح 20 الى 25 فرعا جديدا حتى نهاية العام الحالي وفقا والخطط الموضوعة سعيا للوصول الى شبكة فروع قوامها 540 فرع تقريبا، وأن الفروع الجديدة روعي فيها الاستعانة بأفضل العناصر البشرية في البنك والكوادر التي تم تدريبها على أحدث اساليب العمل المصرفي بهدف تقديم الخدمات والمعلومات المصرفية بأعلى معدلات الجودة والكفاءة، اضافة الى تزويدها بكافة الاساليب التكنولوجية المتطورة في العمل المصرفي والتي تواكب أحدث الأساليب المتبعة عالميا والتي تليق بأهل مصر وبنك أهل مصر.
 
وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك أن الفروع الجديدة تتباين في أماكن تواجدها لتغطية أهم الاماكن التي يحتاج العملاء الى خدمات البنك الاهلي بهاوطبقا للكثافات السكانية في تلك المناطق أو تواجد مناطق صناعية بها بما يتطلب الاستفادة من خدمات البنك ، فقد افتتح البنك خلال هذا العام فروعه في القوصية، مكتبة الاسكندرية، الشاطبي، سان جيني بكفر عبده ، قنا الجديدة، كورنيش القناطر ، المركز اللوجيستي بالعين السخنة، العزيز بالله، ايكونيا بالزمالك اضافة الى فرعين خدمة الكترونية في سيتي سنتر الاسماعيلية وسيتي سنتر الغردقة ليصل بذلك اجمالي عدد فروع البنك للخدمة الالكترونية الى عشرة فروع بالاضافة الي الصالات الاليكترونية بعدد من الفروع موزعة توزيعا جغرافيا مدروسا وهي الخدمة التي كان البنك الأهلي المصري رائدا في اطلاقها لأول مرة في مصر مطلع العام 2019 بتقديم تجربة مصرفية فريدة.
 
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البنك الأهلى

البنك الأهلي المصري

هشام عكاشه

اليوم السابع بلس

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