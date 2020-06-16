اليوم السابع
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البابا تواضروس يرسل هدية للأطقم الطبية بالأسكندرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:08 ص
البابا تواضروس يرسل هدية للأطقم الطبية بالأسكندرية محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الكتدرائية المرقسية بالاسكندرية، إهداء البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عدد من الملابس الواقية التي تستخدمها الأطقم الطبية بالمستشفيات الموجودة في محافظة الأسكندرية تقديراً للدور العظيم الذي يقوم به كل فرد منهم.

وأشار بيان صادر من الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ألى أن القمص أبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالأسكندرية ومعه القس لوقا عبد المسيح المسؤول عن الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالأسكندرية، قاما بتسليم الملابس الواقية إلى اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية ومعه الدكتورة چاكلين عازر نائبة المحافظ.

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.


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