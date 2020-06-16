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الاتحاد الأوروبى يفرض 10% رسوم على مصانع "فايبر زجاجى" صينية فى مصر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:24 م
الاتحاد الأوروبى يفرض 10% رسوم على مصانع "فايبر زجاجى" صينية فى مصر الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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قال سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر إيفان سوركوش، إن الاتحاد الأوروبى فرض 10.9%  تعريفة غير قابلة للبطلان على ألياف زجاجاية يصدرها مصنعين صينين بمصر.
 
وأشار سوركوش فى تغريدة له على "تويتر"، إلى أن القرار يأتى استنادًا إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، بعد أن توصلت التحقيقات أن الصادرات من مصنعين الصين المملوكين فى مصر يسببان الضرر للصناعات الأوروبية.
 
وأكد سوركوش، أن القرار لا يشكك فى شرعية ظروف الاستثمار الإجمالية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجاء الإجراء الأوروبى استجابة لشكاوى عديدة قدمتها الشركات الصناعية داخل أوروبا من تضررها نتيجة تصدير الشركة الصينية لمنتجاتها إلى أسواق أوروبا.
 
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبى سبق أن فرض رسوم إغراق على منتجات الألياف الزجاجية المصنعة فى الصين نفسها بنسب وصلت إلى 90%.
 
ولخيوط الألياف الزجاجية استخدامات واسعة النطاق، مثل استخدامها في شفرات تربينات الرياح والقوارب والشاحنات والمعدات الرياضية.
 

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