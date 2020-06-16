اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بعد العثور على 8 مقابر جماعية فى ليبيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:01 م
الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بعد العثور على 8 مقابر جماعية فى ليبيا قادة الاتحاد الأوروبى
كتبت: هناء أبو العز

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أعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه عبد اكتشاف ثمانية مقابر جماعية شمال غرب ليبيا، موضحًا فى بيان له أنه أمر مثير للقلق الشديد.

 

وطالب الاتحاد الأوروبى، بضرورة إجراء تحقيق مستقل فورى للتحقق من هذه النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

 

وأكد الاتحاد الأوروبى على جميع أطراف النزاع فى ليبيا بتذكر التزاماتها ، بموجب القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان الدولى ، بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

 

كما حث الاتحاد الأوروبى الأطراف المتحاربة على وقف القتال على الفور والموافقة على طرائق وقف كامل لإطلاق النار ، فى ظل اللجنة العسكرية المشتركة ، بهدف العودة العاجلة إلى العملية السياسية

 


الاتحاد الأوروبى

ليبيا

مقابر جماعية

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