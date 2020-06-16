الاتحاد الأوروبى: جرائم الإرهاب فى نيجيريا تهديد خطير لأمن المنطقة

أسفرت الهجمات والخطف والقتل للمدنيين على أيدى الجماعات المسلحة فى شمال نيجيريا عن مقتل أكثر من 160 شخصاً بينهم 130 مدنياً منذ 28 مايو.

وقال الاتحاد الأوروبى فى بيان له أن أعمال الإرهاب والعنف الشنيعة هذه لا تطاق، وتشكل هذه الهجمات تهديدًا خطيرًا لأمن نيجيريا وأمن المنطقة ككل ، بما فى ذلك فى شمال غرب البلاد المضطرب بشكل متزايد.

يزيد الصراع المستمر وانعدام الأمن الغذائى المتزايد ووباء COVID-19 بشكل كبير من الاحتياجات الإنسانية فى شمال شرق نيجيريا. يجب حماية القانون الإنسانى الدولى واحترامه من قبل جميع أطراف النزاع ، فى نيجيريا وأماكن أخرى. لا ينبغى استهداف الموظفين المدنيين والعاملين فى المجال الإنسانى ، وينبغى لجميع الأطراف تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق للمدنيين المحتاجين.

يقف الاتحاد الأوروبى إلى جانب نيجيريا وشعبها فى هذه الفترة من العنف المتزايد وعدم الاستقرار.