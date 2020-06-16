اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:16 م
خالد صلاح
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الإمارات تدرس فتح حركة السفر دون تطبيق الحجر الصحى الإلزامى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:30 م
الإمارات تدرس فتح حركة السفر دون تطبيق الحجر الصحى الإلزامى الخطوط الإماراتية
أ ش أ

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قال الرئيس التنفيذى للعمليات فى طيران الإمارات، عادل الرضا، إن هناك محادثات تجري فى الوقت الحالى، لدراسة إمكانية فتح السفر إلى مدن محددة دون تطبيق الحجر الصحي الإلزامي، وفقا لأوضاع فيروس كورونا على مستوى تلك المدن.


وأضاف الرضا - في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء أن "الإمارات ستسمح بالسفر في 23 يونيو الحالى، وفق ضوابط ستعلن لاحقا".


وأوضح أن طيران الإمارات سيقوم بدءا من شهر يوليو المقبل بتشغيل رحلات إضافية لوجهات أخرى بعد الموافقات من الدول الأخرى.


ولفت إلى أن العديد من دول العالم بدأت بالفعل في تقليص وتخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس، وذلك على حسب الحالة الصحية وأعداد المصايبين في كل مدينة.


الخطوط الإماراتية

كورونا

أبو ظبى

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