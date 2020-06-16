اليوم السابع
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الإسكان: استرداد 18 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:08 ص
الإسكان: استرداد 18 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط جانب من الحملة
كتب أحمد حسن

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة مكبرة بمدينة القاهرة الجديدة، أسفرت عن سحب واسترداد 18 وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجاري، وذلك بالتنسيق بين مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز والشرطة المختصة بالمدينة. 
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الوحدات السكنية التي تم سحبها قام مالكوها بتحويلها لعدد (40) محلا تجاريا بالمخالفة، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز .
 
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم حتى الآن استرداد 66 وحدة سكنية بما يعادل حوالى 130 محلا تجاريا مخالفا.
 
وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الحملات مستمرة بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة لتحقيق الانضباط فى المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة.
 
كان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قام باسترداد (40) وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب فى "التجمع الأول" خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة. 
 
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملة المكبرة جاءت تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبقيادة المهندس محمد عرفات، المشرف العام على الادارة المركزية للتنمية، والعقيد هشام مهدي، مدير أمن الجهاز بالتجمع الأول، والمهندس أحمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الأول، ورئيس لجنة الإزالات المهندس اسلام عمرو وقيادات إدارات وزارة الداخلية من شرطة"التعمير، المرافق، المباحث، مباحث التعمير، الأمن العام" وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.
 
وأكد استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات، تنفيذا للقانون، ومنعا للمظاهر العشوائية بالمدينة، مؤكدا أن هناك متابعة على مدار اليوم من مسئولى التجمعات والأحياء المختلفة، ويتم التعامل على الفور مع أى مخالفة.  

وزاره الاسكان

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مخالفات البناء

مدينه القاهره الجديده

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