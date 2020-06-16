الإحصاء: الأسمدة تتصدر قائمة الصادرات الأكثر ارتفاعا فى مارس بـ129 مليون دولار

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات حكومية، أن القيمة الإجمالية للصادرات بلغت 2.24 مليار دولار في مارس 2020، مقابل 2.73 مليار دولار مارس 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18%، وحلت الصادرات المصرية من الأسمدة صدارة القائمة وبلغت قيمتها 129.9 مليون دولار، مقابل 69.6 مليون دولار في مارس 2019، بنسبة زيادة بلغت 34.5%.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن مجموعة من أهم السلع التي ارتفعت صادراتها في هذا الشهر، وشملت الصادرات من الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة بقيمة 22.6 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 22.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 1.8%.

وضمت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من مصنوعات من لدائن وبلغت قيمتها 19.3 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 158 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2019، بنسبة زيادة بلغت 21.8%، ثم الصادرات المصرية من الخضر المجمدة أو مبردة بقيمة 18.2 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 14.1 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت 28.7%، وأخيرا الصادرات المصرية من السكر المكرر وبلغت 13.3 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 8.6 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة زيادة قدرها 54.7%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 4.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 38.6٪.