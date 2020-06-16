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الأوقاف تشكر اليوم السابع على توصيل رسالة الوزارة لنشر الفكر المستنير

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:05 ص
الأوقاف تشكر اليوم السابع على توصيل رسالة الوزارة لنشر الفكر المستنير وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قدم المركز الإعلامى بوزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لليوم السابع ، لدعم الوزارة في توصيل رسالتها لنشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الداخل والخارج.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: "يسر المركز الإعلامى أن يتوجه بكل الشكر والتقدير لكل مسئولي الملف الديني بصحف ومواقع : اليوم السابع والأخبار والأهرام والجمهورية والوطن والدستور والوفد والمصري اليوم وروز اليوسف وفيتو والأسبوع والبوابة نيوز والشروق والفجر ومصراوي وصدى البلد ومبتدا والمساء واللواء الإسلامي وعقيدتي، وكل من الأخبار المسائي والأهرام المسائي وصوت الأمة والمصور وأهل مصر والشارع ومستقبل وطن نيوز والدولة و أخبار مصر وموقع الإذاعة والتلفزيون ومراسل التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم ومراسلي القنوات الخاصة.

كما تقدم المركز الإعلامى بالشكر لوكالة أنباء الشرق الأوسط على ما تقدمه في خدمة الملف الديني بمهنية ومصداقية عالية وجهد دءوب وبارز في نشر الفكر المستنير والإسهام في توصيل صوت وزارة الأوقاف المصرية الوسطي للداخل والخارج إسهامًا بارزًا منها في ترسيخ الوعي الصحيح ومحاربة جماعات تزييف الوعي ، وهي الرسالة التي تؤديها وبقوة وزارة الأوقاف المصرية واختتمت وزارة الأوقاف بتقديم الشكر والتقدير لسائر الصحف والمواقع الداعمة لعمل الوزارة ، وكل الإعلاميين الوطنيين الشرفاء الذين يدعمون وزارة الأوقاف في توصيل رسالتها لنشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الداخل والخارج ، معربين عن تقديرنا للدور الوطني الكبير لكل السادة رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير ومحرري الشأن الديني بهذه المؤسسات الوطنية العريقة ، مثمنين المهنية والمصداقية التي يتصف بها مسئولو ومحررو ملف الأوقاف ، مما أسهم في إبراز الدور الذي تقوم به في خدمة الدعوة والمجتمع ، وهو ما نعده جزءًا لا يتجزأ من نجاحات الوزارة وإنجازاتها وهو ما يتطلب شكرًا واجبًا للجميع ، مع اعتذارنا لأي صحيفة أو موقع سقط اسمه سهوا لا عن عمد منا .


وزارة الأوقاف الأوقاف اليوم السابع الملف الدينى

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