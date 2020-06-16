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"الأعلى للإعلام": استكمال نظر الشكاوى ضد قناتى الأهلى والزمالك الأحد القادم

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 م
"الأعلى للإعلام": استكمال نظر الشكاوى ضد قناتى الأهلى والزمالك الأحد القادم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

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قررت لجنه الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرا ضد قناتي الأهلي والزمالك في جلسة الأحد القادم، وطلبت اللجنة في اجتماعها الذي انتهي منذ قليل تقريرا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى كما طلبت اللجنة تفريغا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى .

يذكر ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل أن  البلاد تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام فى هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومى والتى تتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية، مضيفا أنه نظراً لأهمية الإعلام والصحافة فى تشكيل الوعى العام وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع  فإنه يجب على الإعلام والصحافة أن تكون فى مقدمة الصفوف .

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بكل صورها وأشكالها بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع فى ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية التى تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة فى سيناء ضد الإرهاب ، و ضرورة الالتزام بالبيانات الصادره عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد الفيروس اللعين كورونا.

وأكد المجلس على ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية فى هذه الظروف الصعبة و على ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر او بث أى مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطنى وترابط أبنائه، مشيرا إلى أنه  سيتخذ الإجراءات التى كفلها له القانون ضد المخالفين وضد أى محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.


المجلس الأعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

اخبار مصر

الأعلى للاعلام

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