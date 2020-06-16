اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم الأوروبية تنتعش بفضل إجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطى

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:53 ص
الأسهم الأوروبية تنتعش بفضل إجراءات تحفيز من مجلس الاحتياطى اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، في ظل تدعم المعنويات بإطلاق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برنامجا لشراء سندات الشركات وانحسار المخاوف من موجة ثانية من الإصابات العالمية بفيروس كورونا.

يشرع مجلس الاحتياطي اليوم في شراء سندات الشركات من السوق الثانوية، مستخدما أداة من بين عدة تسهيلات طارئة أطلقها البنك المركزي الأمريكي لدعم السيولة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اثنين بالمئة، بعد انحداره في الجلسات القليلة الماضية جراء توقعات قاتمة حيال التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وزيادة جديدة في الإصابات بالولايات المتحدة وبكين.

لكن المخاوف هدأت قليلا مع قول مسؤولي الصحة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بكين بلغ 27، انخفاضا من 36 حالة جديدة في اليوم السابق.

وصعد مؤشر قطاع السفر والترفيه المكروب 3.9 بالمئة، بقيادة قفزة 6.6 بالمئة في سهم سينوُرلد بعد أن قالت شركة إدارة قاعات العرض السينمائي البريطانية إنها تتوقع إعادة فتح جميع قاعاتها بحلول يوليو.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 2.4 بالمئة، في حين صعدت بورصتا إيطاليا وبريطانيا اثنين بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.

وتراجع سهم تسالاندو الألمانية 5.1 بالمئة بعد بيع شركة الاستثمار السويدية كينيفيك حصة في شركة بيع الأزياء عبر الإنترنت.

 


ايطاليا

بريطانيا

مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

الاسهم الاوروبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة