الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بعد زيادة قياسية لمبيعات التجزئة

رويترز

قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة، في حين تعززت الثقة أيضا ببيانات تظهر تراجع معدلات الوفاة بمرض كوفيد-19 في التجارب على عقار ستيرويدي نوعي.