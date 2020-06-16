اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:15 م
خالد صلاح
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الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بعد زيادة قياسية لمبيعات التجزئة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:40 م
الأسهم الأمريكية ترتفع عند الفتح بعد زيادة قياسية لمبيعات التجزئة اسهم - صورة أرشيفية
رويترز

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قفزت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الثلاثاء، بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة، في حين تعززت الثقة أيضا ببيانات تظهر تراجع معدلات الوفاة بمرض كوفيد-19 في التجارب على عقار ستيرويدي نوعي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 563.52 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة ليفتح على 26326.68 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 64.41 نقطة أو 2.10 بالمئة مسجلا 3131 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 223.76 نقطة أو 2.30 بالمئة إلى 9949.78 نقطة.

 


الأسهم الأمريكية

مبيعات التجزئة

اسهم

كورونا

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