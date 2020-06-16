الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض للشمس وارتداء غطاء الرأس اليوم وغدا

كتب محمود راغب

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، اليوم وغدا بسبب الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وتصل ذروتها غدا الأربعاء، فضلا عن إرتداء غطاء الرأس، وتجنب التواجد فى أماكن سيئة التهوية، والإكثار من شرب السوائل.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تشهد البلاد بدءا من اليوم الثلاثاء ارتفاعا تدريجيا وطفيفا في درجات الحرارة على أن تصل ذروة الارتفاع لغدا الأربعاء.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 39 درجة، موضحة أن الارتفاع سيكون على مدار الـ 48 ساعة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، لافته إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمى، مضيفه إلى أنه لا توجد أية ظواهر جوية تؤثر على البلاد سوى الشبورة الخفيفة فى الصباح الباكر.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من الخميس أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتسجل بين 33 و 34 درجة.

وعن طقس غدا الأربعاء ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.