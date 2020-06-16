الأردن: نقف على عتبة مرحلة التعافى من وباء كورونا

وكالات

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن أمجد عودة العضايلة، إن الأردن يقف اليوم على عتبة مرحلة التعافى من وباء كورونا، مستندا إلى تجربة برصيد جيِّد من إجراءات الحماية من الجائحة والتكيُّف مع انعكاساتها، كان آخرها خطة فتح القطاعات وفق مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا، والتي تحدد إجراءات فتح وإغلاق القطاعات وفقاً لمستوى الخطورة الصحي.

وووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد العضايلة، أن تعامل الدولة الأردنية مع أزمة كورونا ارتكز إلى ثلاثة ثوابت رئيسة هي الحماية الصحيّة والاجتماعيّة، والاستدامة للخدمات والقطاعات الاقتصاديّة، والتعافي من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات المتضرِّرة لتمكينها من الصمود في وجه انعكاسات كورونا، ومعاودة النمو والازدهار حالما تسمح الظروف.

وقال خلال فعالية الإعلان عن إجراءات لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة كورونا، والتي عقدت في رئاسة الوزراء "نحن اليوم والحمد لله في مستوى معتدل الخطورة، إذ نشهد سيطرة جيدة على عدد الإصابات المحليّة تتناسب وقدرات منظومة الرعاية الصحيّة، وهو ما يدفعنا لحماية هذه المكتسبات الصحيّة العزيزة والتي تحقّقت بتضحيات وجهود كبيرة، ويدفعنا أيضاً للتطلع لمراحل أفضل وأقرب للعودة للحياة الطبيعية بإذن الله".

وأكد العضايلة، أن فعالية اليوم تمثّل مرحلة مهمّة في التعامل مع جائحة كورونا والتصدي لانعكاساتها، من خلال إجراءات تدعم وتساند القطاعات الأكثر تضرراً من انعكاسات هذا الوباء.