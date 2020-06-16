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استقرار سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 فى مصر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:24 ص
استقرار سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 فى مصر الدولار
كتبت : سماح حمدى

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شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 16-6-2020، استقرارا  أمام الجنيه المصرى ببعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، وسجل سعر الدولار فى السوق المصرى وفقا للبنك المركزى المصرى 16.12 جنيه للشراء، 16.22 جنيه للبيع، والبنك الأهلى المصرى 16.11 جنيه للشراء، 16.21 جنيه للبيع.
 
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.11 جنيه للشراء.
 
16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.11 جنيه للشراء.
 
16.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.12 جنيه للشراء.
 
16.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.13 جنيه للشراء.
 
16.23 جنيه للبيع.
 
 
الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية بالولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD.
 
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت امتنعت منذ فترة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبا مع أن سعر الذهب يباع عالميا بالدولار، وسعر الذهب تحدد حسب سعر البورصه وتقيم بالدولار.
 
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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