اليوم السابع
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استئصال أكبر ورم يزن 4 كيلو جرامات لمريض بالعقد السادس بمستشفى فى جدة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:43 م
استئصال أكبر ورم يزن 4 كيلو جرامات لمريض بالعقد السادس بمستشفى فى جدة الورم الذى تم استئصاله
إيمان حنا

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في جراحة نادرة نجح فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد العام بجدة في إجراء عملية نادرة لمواطن في العقد السادس تتمثل في استئصال ورم بالغدة الكظرية والذي يعد من الأكبر من نوعه على مستوى العالم، حيث يزن 4 كيلوجرام  ويبلغ طوله 31 سم، وبذلك يكون متضخماً عن الطبيعي بأكثر من 450 ضعفاً.وفق "عكاظ".


وأوضح استشاري جراحة الغدد والأورام وقائد الفريق الطبي الدكتور سعد آل عواض أن المريض كان يعاني من قصور في الشريان التاجي وتبين وجود الورم وتم عمل القسطرة القلبية وتركيب الدعامة ومن ثم تجهيزه لعملية استئصال الورم، وتم ذلك بأخذ الإجراءات الطبية عالية الخطورة. وتم إجراء العملية واستئصال كامل الورم ثم بتضافر الجهود من قسم الجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة والقلب.

وأوضح الدكتور أن العملية تعتبر نادرة، إذ إن نسبة حدوث هذا الورم مريض لكل مليون شخص ولكن بهذا الحجم فتعتبر حالات فردية مسجلة على مستوى العالم.

 


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جدة

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