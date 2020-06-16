اليوم السابع
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ارنفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بنسبة 0.88%

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:26 ص
ارنفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بنسبة 0.88% بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.88% رابحاً 63.60 نقطة ليصل إلى مستوى 7327.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.83% خاسراً 265.09 نقطة ليصل إلى مستوى 9091.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 86.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال.
 
وصعد 21 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.37%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.45%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.54%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.06%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.04%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.01%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.90%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.69%.
 
وقفز 169 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.06%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 6.41%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.64%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 2.12%، ثم سهم "الأسماك" بنسبة 1.13%، ثم سهم "بدجت السعودية" بنسبة 1.06%، فيما تصدر سهم "ارامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 91.2 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، صدور قرارها المتضمن الموافقة على الطلب الذي تقدمت به شركة الخبير المالية ("مدير الصندوق") لزيادة إجمالي قيمة أصول "صندوق الخبير ريت" ("الصندوق") عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة، حيث استوفى طلب مدير الصندوق المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً للائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
 
وسيقوم مدير الصندوق بنشر شروط وأحكام "صندوق الخبير ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق على أن يتم الإفصاح فيه عن أسباب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية وأهدافها قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد اجتماع مالكي الوحدات، الذي سيتم تحديده وإعلانه لاحقاً من قبل مدير الصندوق، لتمكين مالكي الوحدات من التصويت على قرار زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق عن طريق طرح وحدات إضافية.
 

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