اليوم السابع
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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسوبع

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:04 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسوبع بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.11% رابحاً 55.55 ليصل إلى مستوى 5053.04 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.53% رابحاً 82.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5491.88 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% رابحاً 1.49 نقطة ليصل إلى مستوى 4187.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.39% رابحاً 15.73 نقطة ليصل إلى مستوى 4081.74 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 127.3 مليون سهم بقيمة 22.8 مليون دينار كويتى عبر 4490 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.55%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.
 
وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.84%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.01%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 6.40%، فيما تصدر سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.46% ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 7.06%، ثم سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 5%.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية-فيوتشر كيد، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة خالد بدر المجرن الرومي الرئيس التنفيذي من منصبه لأسباب شخصية، على أن يزاول مهام عمله حتى تاريخ 14 سبتمبر لعام 2020.
 

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