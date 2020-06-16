ارتفاع عدد الوزراء الموجودين في العزل المنزلى بسبب كورونا بكازاخستان

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير البيئة والجيولوجيا والموارد الطبيعية فى كازاخستان، ماجزوم ميرزاجالييف، أنه موجود حاليا فى حالة عزل ذاتى بعد أن تأكدت إصابة وزير الصحة، يلجان بيرتانوف، بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق اضطر رئيس الوزراء، أسكار مامين، لعزل نفسه وذلك بعدما قام يوم 12 يونيو بزيارة عمل إلى مقاطعة جامبيلسك برفقة وزير الصحة وفى وقت لاحق أصبح من المعروف أنه بعد هذه الزيارة، عزل كل من وزير التربية والتعليم، ووزير الزراعة، وأعضاء آخرون أنفسهم، نظرا لأنهم كانوا فى الوفد مع وزير الصحة، الذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا وسجلت كازاخستان أكثر من 15.1 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه فى البلاد، وتوفى 81 شخصا حتى الآن.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة فى كازاخستان يلجان بيرتانوف اليوم الأحد، عن أصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ونقله إلى المستشفى، وكتب بيرتانوف فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" (وحسبما نقلت وكالة الأنباء الكازاخية "كازين فورم"):" أيها الأصدقاء للأسف، أنا مضطر للإبلاغ عن أنباء غير سارة، بأن آخر اختبار لى على فيروس كورونا، أظهر نتائج إيجابية. ولسوء الحظ، إنها ليست إصابة بدون أعراض، لذلك تم إدخالى إلى مستشفى للأمراض المعدية لتلقى العلاج"..مشيرا إلى أنه اتبع إجراءات صحية صارمة، ولكن هناك دائما مخاطر.

وأضاف بيرتانوف:"هذا ينطبق بشكل خاص على أولئك الذين يعملون، ولا يمكنهم العمل عن بعد. فى الأيام الأخيرة، كانت هناك زيادة فى حالات الإصابة فى عدد من المناطق، بما فى ذلك بين رجال الأعمال وموظفى المؤسسات والأطباء والموظفين الحكوميين والعاملين فى وسائل الإعلام. يعمل العديد من مواطنينا الآن بشكل مكثف لحل المشاكل المتعلقة بآثار الأزمة العالمية والوباء فى كازاخستان، وكثيرا ما نحتاج إلى اجتماعات شخصية، ورحلات إلى المناطق، لذلك نحن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد-19".

جدير بالذكر أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى كازاخستان بلغ 14496 حالة، بينما تماثل للشفاء التام 9.056 شخصا وقاموا بمغادرة المستشفيات، فيما توفى 73 مريضا من جراء الاصابة بالفيروس التاجي.