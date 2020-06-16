ووفقا للمعطيات، تم اجراء 4410 فحوصات مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الفحوصات الى 369546 اختبارا.

وقد جرى فرض نظام الحجر الصحي في ليتوانيا يوم 16 مارس الماضي، وقررت الحكومة إلغاءه في 17 يونيو، مع الحفاظ على حالة الطواريء المعلنة على مستوى الدولة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.