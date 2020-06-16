ارتفاع حالات الوفاة فى تركيا إلى 4842 حالة

كتب- هاشم الفخراني

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 4842 حالة وفاة، وتسجيل 1467 حالة جديدة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا عن الحصيلة اليومية من إصابات كورونا في تركيا في آخر24 ساعة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة اليوم 1467 حالة إصابة مؤكدة كما توفي 17 مواطنا تركيا بسبب كورونا ليرتفع بذلك حصيلة الوفيات بكورونا في تركيا الي 4842.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه في مدينة فان التركية شوهد زيادة كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب عدم تطبيق التدابير التي تم اتخاذها ضمن عملية التعايش مع الفيروس.

وأوضحت صحيفة أحوال التركية أنه لم يلتزم الأشخاص القادمين من المدن الأخرى بتطبيق العزل الصحي مدة 14 يوما، وقاموا بالاجتماعات والاحتفالات الجماعية ومراسم العزاء، مع تجاهل المسافات الاجتماعية الآمنة ليصل عدد الإصابات في المدينة الي 600 إصابة.

وبلغ عدد من هم في الحجر الصحي في فان حوالي 18 ألف شخص ، وبلغ عدد الوفيات في المدينة 10 وفيات.

وبسبب تلك الزيادة في عدد الحالات ، تتواصل جهود الفرق الصحية لتحديد من هم علي اتصال بالمصابين.