اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع حالات الوفاة فى تركيا إلى 4842 حالة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:33 م
ارتفاع حالات الوفاة فى تركيا إلى 4842 حالة كورونا
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في تركيا إلى 4842 حالة وفاة، وتسجيل 1467 حالة جديدة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا عن الحصيلة اليومية من إصابات كورونا في تركيا في آخر24 ساعة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة اليوم 1467 حالة إصابة مؤكدة كما توفي 17 مواطنا تركيا بسبب كورونا ليرتفع بذلك حصيلة الوفيات بكورونا في تركيا الي 4842.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه في مدينة فان التركية شوهد زيادة كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بسبب عدم تطبيق التدابير التي تم اتخاذها ضمن عملية التعايش مع الفيروس.

وأوضحت صحيفة أحوال التركية أنه لم يلتزم الأشخاص القادمين من المدن الأخرى بتطبيق العزل الصحي مدة 14 يوما، وقاموا بالاجتماعات والاحتفالات الجماعية ومراسم العزاء، مع تجاهل المسافات الاجتماعية الآمنة ليصل عدد الإصابات في المدينة الي 600 إصابة.

وبلغ عدد من هم في الحجر الصحي في فان حوالي 18 ألف شخص ، وبلغ عدد الوفيات في المدينة 10 وفيات.

وبسبب تلك الزيادة في عدد الحالات ، تتواصل جهود الفرق الصحية لتحديد من هم علي اتصال بالمصابين.

 

 

 


تركيا

كورونا

فيروس كورونا

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة