ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 10745 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 1642 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 12362 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4168 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 1297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2060 نقطة.
وفي سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.
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