اليوم السابع
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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.2% بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:34 ص
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 1.2% بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.20% رابحاً 24.62 نقطة ليصل إلى مستوى 2076.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 217 مليون سهم محققة ما قيمته 152.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2486 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.5%، ثم قطاعي البنوك والاستثمار بنسبة 1.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.66%. 
 
وقفز 19 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 7.24%، ثم سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5.80%، فيما تراجعت 9 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.71%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.32%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 59.4 مليون ورقة بقيمة 50.1 مليون درهم.
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة أملاك للتمويل، عن عقد اجتماع مجلس إدارة اليوم الثلاثاء، وسوف يبدأ الساعة الثالثة ظهراً بدلاً من الساعة الواحدة ظهراً.
 
فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن انتهاء فترة الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركتي إعمار للتطوير وإعمار مولز اليوم الثلاثاء.
 

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