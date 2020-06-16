اليوم السابع
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ارتفاع بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى.. وصعود "السوق العام" بنسبة 1.14%

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:10 م
ارتفاع بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى.. وصعود "السوق العام" بنسبة 1.14% بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 57.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5054.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.57% رابحاً 84.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5494.14 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.44 نقطة ليغلق عند مستوى 4187.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% رابحاً 10.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4076.14 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 198.5 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار كويتى عبر 7427 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.57%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.77%، يليه سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 8.01%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 6.40%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.50% ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.67%، ثم سهم شركة المال للاستثمار بنسبة 6.19%.
 
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية-فيوتشر كيد، عن موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة خالد بدر المجرن الرومي الرئيس التنفيذي من منصبه لأسباب شخصية، على أن يزاول مهام عمله حتى تاريخ 14 سبتمبر لعام 2020.
 
وفي سياق آخر أعلنت بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عن صدور موافقة بنك الكويت المركزي، على طلب تمديد فترة سريان شراء أو بيع أو التصرف فيما لا يتجاوز 10% من أسهمه (أسهم الخزينة) لمدة 6 أشهر أخرى، تبدأ من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية في 22 يونيو وتنتهي في 22 ديسمبر لعام 2020.
 

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