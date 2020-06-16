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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.5% ليقترب من 11 ألف نقطة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:46 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.5% ليقترب من 11 ألف نقطة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، لأول مرة بعد تراجع المؤشر الرئيسي 5 جلسات متتالية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو  9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 581.272 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 10935 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1656 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 12475 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 1312 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة.
 

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