اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:24 ص
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ارتداء الكمامات للحد من تفشى كورونا فى المكسيك.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:00 ص
ارتداء الكمامات للحد من تفشى كورونا فى المكسيك.. صور محاولات لمنع تفشى كورونا فى مكسيكو سيتى
وكالات

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حرص المكسيكيون على إرتداء الكمامات للحد من تفشى كورونا بيهم بعد أن وصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى ما يقرب من 147 ألف حالة، وذلك ما تشدد عليه السلطات المكسيكية في محاولة لمكافحة كورونا.

أحد شوارع مكسيكو سيتى
أحد شوارع مكسيكو سيتى

وكانت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة ليصل العدد الإجمالى فى البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.

المكسيكيون حريصون على إرتداء الكمامات
المكسيكيون حريصون على إرتداء الكمامات

وقالت الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

مواطنون داخل عربة مترو
مواطنون داخل عربة مترو

 


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