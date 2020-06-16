ارتداء الكمامات للحد من تفشى كورونا فى المكسيك.. صور

وكالات

حرص المكسيكيون على إرتداء الكمامات للحد من تفشى كورونا بيهم بعد أن وصلت أعداد المصابين بالفيروس إلى ما يقرب من 147 ألف حالة، وذلك ما تشدد عليه السلطات المكسيكية في محاولة لمكافحة كورونا.



أحد شوارع مكسيكو سيتى

وكانت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4147 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة ليصل العدد الإجمالى فى البلاد إلى نحو 147 ألف إصابة و17141 حالة وفاة.



المكسيكيون حريصون على إرتداء الكمامات

وقالت الحكومة إن العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.