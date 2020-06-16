احتجاجات فى العاصمة الأمريكية للمطالبة بالمساواة العرقية.. صور

رويترز

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، استمرارا للاحتجاجات المطالبة بالمساواة العرقية بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد صاحب الأصول الأفريقية على يد رجال الشرطة، حيث خرجت مسيرات بالقرب من مبنى البيت الأبيض دون وقوع أعمال شغب.



احتجاجات بالقرب من البيت الأبيض

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ذكر أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة وسيعقد مؤتمرا صحفيا فى هذا الخصوص الثلاثاء، وذلك بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.



احتجاجات فى شوارع واشنطن

وقال ترامب كذلك فى تعليقات للصحفيين إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود فى أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.