اتحاد طلاب طب الإسكندرية: إلغاء الامتحانات الشفوية للفرقة السادسة

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع وفد اتحاد الطلاب وبعض من ممثلي طلاب الفرقة السادسة مع الدكتور محمد هشام وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وذلك لعرض المشكلات التي تواجه الطلاب في المرحلة الإكلينيكية، ومناقشة رؤية الكلية حول نظام الدراسة والامتحانات في حالة عودة الدراسة في بداية يوليو بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات.

بدأ الاجتماع بمناقشة تاريخ العودة للدراسة، حيث أوضح وكيل الكلية أن إدارة الكلية قد رفعت مذكرة إلى إدارة الجامعة تستعرض فيها الصعوبات التي ستواجه الطلاب وتؤثر سلبًا على العملية التعليمية في حال عودة الدراسة في الموعد المقرر مثل مشكلة الطلاب الوافدين المسافرين خارج الجمهورية، وعدم إتاحة المدن الجامعية لإقامة الطلاب، بالإضافة إلى قلة عدد المرضى من غير الحالات الملحة وهو ما يلزم لإقامة التدريبات الإكلينيكية على الوجه الأمثل.

وبناء عليه اقترحت إدارة الكلية تأجيل العودة من انقطاع الدراسة إلى بداية سبتمبر.

واسفر الاجتماع عن الغاء الامتحانات الشفوية لجميع المواد، وجاري البحث عن آلية بديلة و سيتم الإعلان رسميًا عن قائمة بالحالات التي ستدرس في التدريبات الإكلينيكية، وسيقتصر الامتحان الإكلينيكي (Clinical) على تلك الحالات.

كما أكد أنه يحق للطلاب الراغبين تأجيل امتحاناتهم كلها إلى الدور الثاني في حال رغبتهم في ذلك، مع احتفاظهم بحقهم في درجاتهم كاملة.

و فيما يتعلق بالطلاب الوافدين سيتم تقديم طلب رسمي لإدارة العلاقات العامة بالكلية بأسماء الطلاب الراغبين في تمديد إٍقامتهم بالجمهورية إلى ما بعد انتهاء الامتحانات النهائية ويحق للطلاب المتواجدين خارج الجمهورية تأجيل امتحاناتهم وجداولهم التدريبية إلى حين عودتهم، على أن يتم وضع خطة مناسبة لهم عند عودتهم جميعا من بلادهم.

وفيما يتعلق بامتحانات الإعادة و تقام امتحانات الإعادة لمواد الفرقتين الخامسة والسادسة في موعدها أول يوليو وحسب الجدول المعلن مسبقًا و ستقام الامتحانات بآليتها المعتادة في مبنى كلية الطب، مع إلغاء الامتحانات الشفوية فقط وتوزيع درجاتها.

كنا أنه لا تزال النقاشات مستمرة حول نظام التدريب الإكلينيكي والتعامل مع المرضى، للوصول إلى شكل يضمن تحقيق الحد الأدنى المطلوب وفقًا للائحة، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الطلاب وسيتم تطبيقها علي الفرق الرابعه والخامسه والسادسه .

وبعد أن تم اختيار ممثلين للدفعة ليعملوا بجانب اتحاد الطلاب، ونجاح تلك التجربة مع الفرقة السادسة، أصبح من الممكن تقديمها كطريقة لتمثيل جميع الطلاب ومنحهم أدوات التعبير عن آرائهم. ولذلك سيتم تنسيق تنفيذ هذه الفكرة للفرقتين الرابعة والخامسة، حتى يتثنى للجميع التعبير عن رأيه وعرضه للحلول والمقترحات.