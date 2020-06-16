اتحاد المهن الطبية بالدقهلية يجتمع لدعم مصابى كورونا من أعضاء النقابات

الدقهلية شريف الديب

عقد اتحاد المهن الطبيه بالدقهلية اليوم اجتماعا فى مقر نقابه الصيادله بالدقهلبه، بحضور الدكتور اسامه الشحات نقيب الاطباء، و رئيس الاتحاد،. وكلا من و الوكلاء الدكتور سعيد شمعه نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور حاتم الجندى نقيب اطباء الاسنان بالدقهلية، والدكتور محمد بشار نقيب البيطريين بالدقهلية،. و بحضور الدكتور أحمد زهران والدكتور احمد البيلى من نقابه الأطباء، والدكتور محمد القلا من نقابه الأسنان، والدكتور حامد عزت العراقى والدكتور أحمد محمد حمزه، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات ازمة فيروس Covid - 19 و تاثيرها على اعضاء المهن الاربعة المكونة للاتحاد و باقى مهن الاطقم الطبية.

كما تم الاتفاق على التنسيق وعمل أليه لدعم مقدمى الخدمه الصحيه المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم أيضا خلال الاجتماع مناقشه وجود مستشفى تخدم اتحاد المهن الطبيه واسرهم، و تم الاتفاق على ان يكون مجلس الاتحاد فى حالة انعقاد دائم لمتابعة حالات الاصابة بين منتسبى الاتحاد من المهن الاربعة و لمتابعة الخطوات المتدرجة لايجاد مستشغى للمهن الطبية فى محافظة الدقهلية و سيتم الاعلان عما يستجد فى هذا الشان اولا باول.