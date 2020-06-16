اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اتحاد المهن الطبية بالدقهلية يجتمع لدعم مصابى كورونا من أعضاء النقابات

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:31 ص
اتحاد المهن الطبية بالدقهلية يجتمع لدعم مصابى كورونا من أعضاء النقابات جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اتحاد المهن الطبيه بالدقهلية اليوم اجتماعا فى مقر نقابه الصيادله بالدقهلبه، بحضور الدكتور اسامه الشحات نقيب الاطباء، و رئيس الاتحاد،. وكلا من و الوكلاء الدكتور سعيد شمعه نقيب صيادلة الدقهلية، والدكتور حاتم الجندى نقيب اطباء الاسنان بالدقهلية، والدكتور محمد بشار نقيب البيطريين بالدقهلية،. و بحضور الدكتور أحمد زهران والدكتور احمد البيلى من نقابه الأطباء، والدكتور محمد القلا من نقابه الأسنان، والدكتور حامد عزت العراقى والدكتور أحمد محمد حمزه، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات ازمة فيروس Covid - 19 و تاثيرها على اعضاء المهن الاربعة المكونة للاتحاد و باقى مهن الاطقم الطبية.

 

كما تم الاتفاق على التنسيق وعمل أليه لدعم مقدمى الخدمه الصحيه المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم أيضا خلال الاجتماع مناقشه وجود مستشفى تخدم اتحاد المهن الطبيه واسرهم، و تم الاتفاق على ان يكون مجلس الاتحاد فى حالة انعقاد دائم لمتابعة حالات الاصابة بين منتسبى الاتحاد من المهن الاربعة و لمتابعة الخطوات المتدرجة لايجاد مستشغى للمهن الطبية فى محافظة الدقهلية و سيتم الاعلان عما يستجد فى هذا الشان اولا باول.


الدقهلية

نقابة الأطباء بالدقهلية

مصابى كورونا

صحة الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة