إيهاب سراج الدين: مصر ضمن دول قليلة على مستوى العالم لم تعان من نقص الدم

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أنه منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا، والمخزون الإستراتيجي الخاص بالدم آمن، مشيرا إلى أنه مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا تم البدء فى زيادة المخزون الاستراتيجى الخاص.
وأضاف خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أنه لم تحدث أى أزمة خاصة بنقل الدم خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى لم تعانى من موضوع نقص الدم حتى خلال الشهور الماضية.
وأكد الدكتور ايهاب سراج الدين، أن هدف الخدمة هى الوصول إلى مخزون إستراتيجي لتأمين احتياجات الدولة من الدم لفترات طويلة، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد قامت بالمبادرة للتبرع بالدم خلال احتفالية اليوم العالمى بالتبرع بالدم.
وناشد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، جموع المواطنين التواجد والتبرع بالدم فى المراكز الخاصة بخدمات نقل الدم القومية، وعناوينها والأرقام الخاصة بها مذكورة صفحة الفيس بوك الخاصة بوزارة الصحة والمتحدث الرسمي والصفحة الخاصة بنقل الدم القومية.
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