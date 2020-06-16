إيهاب سراج الدين: مصر ضمن دول قليلة على مستوى العالم لم تعان من نقص الدم

كتب محمد عبد العظيم

أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أنه منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا، والمخزون الإستراتيجي الخاص بالدم آمن، مشيرا إلى أنه مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا تم البدء فى زيادة المخزون الاستراتيجى الخاص.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى المصرية، أنه لم تحدث أى أزمة خاصة بنقل الدم خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى لم تعانى من موضوع نقص الدم حتى خلال الشهور الماضية.