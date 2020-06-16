إيطاليا تسجل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و210 إصابات

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد حالات الوفاة بجائحة كوفيد-19 في البلاد زاد بواقع 34 اليوم الثلاثاء في مقابل 26 حالة في اليوم السابق بينما انخفضت الزيادة اليومية في عدد حالات الإصابة إلى 210 من 303 حالات أمس الاثنين.

وقالت الوكالة إن عدد حالات الوفاة بلغ منذ ظهور المرض في إيطاليا يوم 21 فبراير شباط 34405، وهو رابع أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 237500 حالة وهو سابع أكبر عدد في العالم.

ولا تزال منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا التي تم اكتشاف المرض فيها لأول مرة أكثر أقاليم البلاد العشرين تضررا، وبلغ عدد حالات الإصابة المعلنة فيها اليوم 143.

وانخفض عدد حاملي الفيروس اليوم إلى 24569 حالة من 25909 حالات في اليوم لسابق.

وارتفع عدد من تعافوا من المرض إلى 178526 من 177010 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إنه تم حتى اليوم فحص مليونين و892 ألف شخص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بينما كان عدد من تم فحصهم حتى أمس مليونين و864 ألفا من بين السكان الذين يبلغ عددهم نحو 60 مليون نسمة.