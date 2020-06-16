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إيران تحذر من النتائج العكسية لأي قرار تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:49 م
إيران تحذر من النتائج العكسية لأي قرار تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايران
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إيران تحذّر من "النتائج العكسية" لأي قرار تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحقها.

وفى وقت سابق قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، إن إيران تشكر روسيا على المساعدات التي قدمتها لإيران لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا خلال مؤتمر صحفى: لدينا تعاون وثيق بشأن الحل في سوريا وسندعم مسار أستانا في المستقبل، وسنستمر في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وفى وقت سابق دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى، إيران إلى التعاون الفورى والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الوصول الفورى إى المواقع التي تحددها الوكالة.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قدم جروسى، في إحاطته الافتراضية لمجلس محافظي الوكالة، بشأن التحقق والرصد النوويين في إيران، تقريرين كان الأول بعنوان "التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231"، والثاني بعنوان "اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران ".

 

 

 

وقال جروسي:" إن إيران أعلنت في يناير أن برنامجها النووي لن يكون خاضعًا لأي قيود في مجال العمليات، وأنها ستواصل التعاون مع الوكالة كما كان الحال في الماضي".

 

 

 

 


ايران

الاتفاق الننوى

الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

طهران

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