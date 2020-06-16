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إنقاذ حياة طفل بإجراء جراحة عاجلة بالمخ داخل المستشفى التعليمى بطنطا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:51 ص
إنقاذ حياة طفل بإجراء جراحة عاجلة بالمخ داخل المستشفى التعليمى بطنطا الفريق الطبى
الغربية ــ عادل ضرة

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أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمى العالمي من إنقاذ حياة طفل من الموت يبلغ من العمر 14 عامًا في عملية جراحية استغرقت ساعتين، وقال الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن المستشفى التعليمى الجامعي استقبل طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا ، يعاني من نزيف دموي نتيجة وحمة شريانية وريدية بالمخ، وعلي الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم الأمراض العصبية والنفسية ووحدة القسطرة المخية.
 
وأوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي، أنه فور استقبال الطفل بالمستشفي تم عمل الأشعة اللازمة، مشيداً بمهارة ودقة الفريق الطبي الذي أُجري الجراحة، والذي ضم الدكتور حازم عبد الخالق مدرس بقسم الامراض العصبية والنفسية ، والدكتور أحمد رويشة المدرس المساعد بقسم الامراض العصبية والنفسية.
 
ووجه "سليم "الشكر للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور  حسن التطاوى ، وطاقم التخدير برئاسة الدكتورة هالة الجندي و الدكتور سعد محرم، وطاقم التمريض المساعد والذي ضم كل من شفق صلاح وأمنية جميل ورانيا أبو المجد ومبروكة راضي، والطاقم الفني والذي ضم كل من اسلام عبد المنعم ومجدي عرب ومصطفي سلطان.
 
وأوضح الدكتور  حازم عبد الخالق رئيس الفريق الطبي، أنه تم الوصول للوحمه بواسطة قساطر متناهية الصغير وغلق الوحمه بالكامل باستخدام مادة متخثرة، لافتاً الي استقرار حالة الطفل.
 

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