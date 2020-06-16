اليوم السابع
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إنفو جراف.. آليات توزيع الكمامات القماش على بطاقات التموين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:57 م
إنفو جراف.. آليات توزيع الكمامات القماش على بطاقات التموين إنفو توزيع الكمامات على بطاقات التموين

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قررت وزارة التموين توفير الكمامات القماش للمواطنين علي بطاقات التموني وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتدبير 40 مليون كمامة قماشية واقية مستدامة، علي أن يتم توريد 12 مليون كمامة كمرحلة أولى قبل شهر يوليو المقبل، وتوريد 28 مليون كمامة قماش على دفعات خلال شهرى يوليو وأغسطس .

ومن المقرر توزيع الكمامات على المحافظات طبقا لعدد البطاقات التموينية فى كل محافظة .

ويستطيع كل مواطن صرف الكمامة بحد أقصى عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموينية شهريا، مع إتاحة صرف الكمامات ضمن سلع فارق نقاط الخبز فى حالة وجود فائض منها.

حالااا
 

 

 

 

 


الكمامة

كورونا

مكافحة كورونا

بطاقات التموين

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