إقليم كردستان بالعراق: شفاء 1036 حالة من فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراقية، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا بعد تلقى العلاج والعناية الطبية بلغت 1036 حالة، وقالت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء، إن أحدث حصيلة للإصابات بفيروس كورونا فى إقليم كردستان وصلت إلى 2473 حالة إصابة.

وأضاف البيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 54 حالة، وباقى حالات الإصابة التى يبلغ عددها 1383 حالة هى تحت الرعاية الطبية المستمرة.

وكانت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق، قد حذرت يوم السبت، من ارتفاع وفيات المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن وزير الصحة سامان برزنجى، قوله: إن العدد الإجمالى للإصابات وصل إلى 2005 حالات، توفى منهم 38 حالة، وشفى 600 حالة، مضيفا أن الموجة الحالية أسرع انتشاراً.

وفيما يتعلق بأوضاع المصابين أكد برزنجى، أن هناك اختلافاً فى أوضاعهم، فثمة إصابات خفيفة ومتوسطة، وهنالك حالات شديدة الصعوبة، وأوضاع أولئك المصابين غير مستقرة، موضحا أن ارتفاع أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا يأتى فى وقت يعانى فيه إقليم كردستان من نقص فى عدد المستشفيات، واللوازم الطبية.