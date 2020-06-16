إعلامى صينى يكشف إجراءات تحديد إمكانية حدوث موجة ثانية لكورونا من عدمه

كتب أحمد عرفة

قال نادر رونج الإعلامى الصينى، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين جاءت بسبب الأسواق الشعبية، مشيرا إلى أن السلطات الصينية لم تعلن حتى الآن ما إذا كان ما تشهده الصين حاليا موجة ثانية من فيروس كورونا من عدمه.

وأضاف الإعلامى الصينى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الإصابات بفيروس كورونا المتزايدة لم تقتصر على العاصمة الصينية بكين فقط، بل امتدت إلى 3 مقاطعات ثانية، مما يشير إلى أن الأزمة قد تتزايد.

وأوضح الإعلامى الصينى، أن السلطات الصينية تنتظر تسجيل إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 3 أيام المقبلة لتحديد ما إذا كانت ما تتعرض له بكين هو موجة ثانية من انتشار جائحة كورونا من عدمه.

ولفت الإعلامى الصينى، إلى أن السلطات الصينية فرضت عزل صحى على المناطق السكنية المجاورة للأسواق لمحاولة التصدى للفيروس، والعزل المبكر للمدن التى قد ينتشر فيها كورونا.

وفى وقت سابق حظرت العاصمة الصينية بكين على من تزيد لديهم احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الخروج من المدينة وأوقفت بعض خدمات النقل اليوم الثلاثاء لوقف انتشار موجة جديدة من المرض لمدن وأقاليم أخرى.

كما طلبت شنغهاي، المركز المالى للصين، من بعض القادمين من بكين البقاء فى حجر صحى لمدة أسبوعين إذ سجلت العاصمة 27 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19 ليرتفع عدد المصابين فى أحدث تفشى فى العاصمة إلى 106 حالات منذ يوم الخميس. ويجعل ذلك تلك الحالات أخطر انتشار جديد للمرض فى الصين منذ فبراير شباط مما عزز المخاوف من ظهور موجة ثانية من الفيروس الذى ظهر فى البداية فى مدينة ووهان وسط الصين أواخر العام الماضى وأصاب حتى الآن ما يفوق على ثمانية ملايين حول العالم.