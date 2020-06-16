اليوم السابع
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إعدام سلع فاسدة ضبطت داخل منشأة غير مرخصة فى الجيزة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:00 ص
إعدام سلع فاسدة ضبطت داخل منشأة غير مرخصة فى الجيزة سلع فاسدة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير اللجنة الصحية المشكلة بشأن فحص سلع مجهولة المدصر تم ضبطها داخل منشأة غير مرخصة فى الجيزة، وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار بإعدامها.

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها التموينية لضبط المتهمين بحيازة سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر، وأسفرت حملة عن تحرير 107 قضايا غش تجارى، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإغلاق منشات غير مرخصة.

 كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبر ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.


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