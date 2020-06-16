اليوم السابع
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إعادة السروح لصيادى "فلايك الأوت بورد" لمدة أسبوعين بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 م
إعادة السروح لصيادى "فلايك الأوت بورد" لمدة أسبوعين بالبحر الأحمر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، أنه حرصاً على مصدر رزق الصيادين تواصل مع الجهات المعنية بالتصاريح، وطلب تأجيل قرار وقف الصيد، وحصل على الموافقة بالسروح لمدة أسبوعين اعتباراً من أمس الإثنين الموافق 15 يونيو.

وأشار محافظ البحر الأحمر في بيان للمحافظة إلى أن الجهات المعنية وافقت على قيام صيادي "فلايك الأوت بورد" العاملة بالسنار بمدينة الغردقة وجزرها بإعادة السروح مرة أخرى لمدة أسبوعين بناءً على طلبنا.
 
كان قال غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، إن نحو 5 آلاف متضرر من الصيادين من قرار الهيئة العامة للثروة السمكية بوقف الصيد بالبحر الأحمر، وناشد  الأجهزة المختصة بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر لهذا العام، مطالبا المشئولسن بالتدخل لإلغاء القرار هذا العام لمراعاة الأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر.
 
وأكد رئيس جمعية صيادي بالغردقة في تصريحات له أن قرار غلق الصيد سيلحق أضرارا بالغة بالصيادين، وارتفاع كبير في أسعار الأسماك، وطالب بصرف تعويضات مالية للصيادين أثناء وقف الصيد لعدة أشهر.
 
من جانب اخر كان قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن من المقرر أن تصل أولى رحلات السياحة الدولية من بلجيكا من خلال 3 رحلات ايام 26 و27 و28 يونيو الجارى، مؤكدا أن لم تضح حتى الان اعداد الركاب الذين تقلهم تلك الرحلات حتى الأن.
 
واضاف المحافظ  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن  محافظة البحر الأحمر جاهزة لاستقبال الوفود الاجنبية عقب قرارت الحكومة بفتح الطيران والسياحة الدولية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يقوم كلا من وزراء الطيران والسياحة والاعلام بجولة تفقدية فى مدينة الغردقة للتاكد من جاهزية كل شئ لاستقبال السياحة الدولية والطيران، مؤكدا أن سيتم المرور على الفنادق وكذلك مطار الغردقة للتأكد من جاهزيتهم .
 
 
وتابع محافظ البحر الأحمر فى حديثة لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن التطويرات التى ستشهدها مدينة الغردقة خلال الفترة القليلة المقبلة تطوير شاطئ رقم 4 ليصبح شئ مشرف لاهالى الغردقة لانهم يستحقون خدمة شاطئية مميزة.
 

 


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