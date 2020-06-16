إعادة السروح لصيادى "فلايك الأوت بورد" لمدة أسبوعين بالبحر الأحمر

وأشار محافظ البحر الأحمر في بيان للمحافظة إلى أن الجهات المعنية وافقت على قيام صيادي "فلايك الأوت بورد" العاملة بالسنار بمدينة الغردقة وجزرها بإعادة السروح مرة أخرى لمدة أسبوعين بناءً على طلبنا.

كان قال غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، إن نحو 5 آلاف متضرر من الصيادين من قرار الهيئة العامة للثروة السمكية بوقف الصيد بالبحر الأحمر، وناشد الأجهزة المختصة بإلغاء قرار منع الصيد بمنطقة البحر الأحمر لهذا العام، مطالبا المشئولسن بالتدخل لإلغاء القرار هذا العام لمراعاة الأحوال المعيشية والاقتصادية لآلاف الأسر.

وأكد رئيس جمعية صيادي بالغردقة في تصريحات له أن قرار غلق الصيد سيلحق أضرارا بالغة بالصيادين، وارتفاع كبير في أسعار الأسماك، وطالب بصرف تعويضات مالية للصيادين أثناء وقف الصيد لعدة أشهر.

من جانب اخر كان قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن من المقرر أن تصل أولى رحلات السياحة الدولية من بلجيكا من خلال 3 رحلات ايام 26 و27 و28 يونيو الجارى، مؤكدا أن لم تضح حتى الان اعداد الركاب الذين تقلهم تلك الرحلات حتى الأن.