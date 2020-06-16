اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:20 م
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إصابة 3 أشخاص فى تصادم موتوسيكل مع توك توك بأسيوط

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:20 م
إصابة 3 أشخاص فى تصادم موتوسيكل مع توك توك بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسم إثر تصادم مركبة توك توك مع موتوسيكل بمركز القوصية بمحافظة أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى وتحرر المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود إخطار من مأمور مركز شرطة القوصية ببلاغ الأهالى بمركز القوصية بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك ، ووجود مصابين وإصابة 3 أشخاص، وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين تصادم موتوسيكل مع توك توك مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بكسور، وجروح، وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 


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