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إصابة 12 مهندساً بكورونا وشفاء 6 آخرين بكفر الشيخ

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:04 ص
إصابة 12 مهندساً بكورونا وشفاء 6 آخرين بكفر الشيخ فيروس كورونا
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان لها برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفر الشيخ، عن إصابة 12 مهندساً بفيروس كورونا المستجد، من بين مهندسى المحافظة المقيدين بجداولها.

وأكد البيان، أن حالات الاشتباه بين المهندسين، التى لم تظهر نتائج تحليل pcr الخاصة بهم هم إثنين فقط ،وعدد حالات الشفاء بين المهندسين 6 حالات.

وأضاف بيان نقابة المهندسين بكفر الشيخ، أن عدد الحالات التى تتلقى العلاج داخل المستشفى حالة واحدة، ويتلقى مهندسين بتلقى العلاج داخل العزل المنزلى، مؤكداً أن ما تم رصده من إصابات واشتباه، وحالات شفاه هو من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حتى يوم 14 من يونيو الجاري.

وأكد المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين كفر الشيخ، أن مجلس النقابة قرر صرف 5 آلاف جنيه للمهندس المصاب، و20 ألف جنيه لأسرة المتوفى بسبب كورونا.

 

 

 


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