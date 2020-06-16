اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:38 م
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إصابات كورونا فى إسرائيل تقترب من 20 ألف حالة بعد تسجيل 101 إصابة جديدة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:02 م
إصابات كورونا فى إسرائيل تقترب من 20 ألف حالة بعد تسجيل 101 إصابة جديدة كورونا فى إسرائيل - أرشيفية
كتب— هاشم الفخراني

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19338 إصابة. وأفادت الوزارة في بيان نشرته "يديعوت أحرونوت"، بأنه لم تسجل أية وفيات جديدة، واستقر العدد عند 302 وفاة منذ تفشي الوباء.

وأوضحت الوزارة، أن من بين الإصابات يوجد 36 إصابة خطيرة، منها 27 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تماثلت 15415 حالة للشفاء.

وتدرس الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق على بعض الأحياء في جنوب مدينة تل أبيب، في أعقاب تسجيل ارتفاع بإصابات فيروس كورونا في هذه المنطقة وخاصة في أوساط العمال الأجانب.

وكشفت القناة الإسرائيلية "13" بأن إسرائيل وقعت صباح اليوم اتفاقا مع شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" لشراء لقاح ضد كورونا، وبموجب الاتفاق فان الشركة ستوفر لإسرائيل لقاحا ضد الفيروس تعمل على إنتاجه حاليا وهي في مرحلة متقدمة جدا من اختباره، وذلك في حال اثبت نجاعته وفاعليته. 

وجاء توقيع الاتفاق بعد مفاوضات، وإعلان الشركة الأمريكية خلال الأيام الأخيرة أن لديها بروتوكول يمكنها من اختبار المرحلة الثالثة والنهائية لتطوير اللقاح، التي يمكن أن تجرى فى يوليو القادم.

 


فيروس كورونا

كورونا

الصحة الإسرائيلية

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