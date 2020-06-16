وتوفي 5 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 1103.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدأت الحكومة في تخفيف القيود التي كانت فرضتها لمنع تفشي الفيروس في الأول من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن تظل مدينة مترو مانيلا، بؤرة تفشي الفيروس، قيد حجر صحي مجتمعي عام حتى نهاية الشهر الجاري.