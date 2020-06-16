أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 26 ألف و781 إصابة، وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 301 شخص تماثلوا للشفاء، وهو أعلى معدل يتم تسجيله في يوم واحد منذ اندلاع الوباء في الفلبين، ليبلغ عدد المتعافين من الفيروس 6252، وسجلت نسبة الشفاء 23% من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.
وتوفي 5 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس لتبلغ حصيلة الوفيات 1103.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفلبين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بدأت الحكومة في تخفيف القيود التي كانت فرضتها لمنع تفشي الفيروس في الأول من يونيو الجاري.
ومن المقرر أن تظل مدينة مترو مانيلا، بؤرة تفشي الفيروس، قيد حجر صحي مجتمعي عام حتى نهاية الشهر الجاري.
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